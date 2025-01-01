Poznaj tokenomikę QUEEN POOIE (QUEEN2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUEEN2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QUEEN POOIE (QUEEN2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QUEEN2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QUEEN POOIE (QUEEN2) / Tokenomika / Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2) Odkryj kluczowe informacje o QUEEN POOIE (QUEEN2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Oficjalna strona internetowa: https://queenpooie.com/ Biała księga: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Kup QUEEN2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa QUEEN POOIE (QUEEN2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QUEEN POOIE (QUEEN2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 645.94K $ 645.94K $ 645.94K Całkowita podaż: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Podaż w obiegu: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 645.94K $ 645.94K $ 645.94K Historyczne maksimum: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029067 $ 0.00029067 $ 0.00029067 Dowiedz się więcej o cenie QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QUEEN POOIE (QUEEN2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QUEEN2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUEEN2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQUEEN2 tokenomikę, poznaj cenę tokena QUEEN2na żywo! Prognoza ceny QUEEN2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUEEN2? Nasza strona z prognozami cen QUEEN2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QUEEN2 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.