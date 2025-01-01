Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2)

Odkryj kluczowe informacje o QUEEN POOIE (QUEEN2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

Oficjalna strona internetowa:
https://queenpooie.com/
Biała księga:
https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf

Tokenomika i analiza cenowa QUEEN POOIE (QUEEN2)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QUEEN POOIE (QUEEN2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 645.94K
Całkowita podaż:
$ 2.22B
Podaż w obiegu:
$ 2.22B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 645.94K
Historyczne maksimum:
$ 0.00369396
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00029067
Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki QUEEN POOIE (QUEEN2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów QUEEN2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów QUEEN2.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszQUEEN2 tokenomikę, poznaj cenę tokena QUEEN2na żywo!

Prognoza ceny QUEEN2

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QUEEN2? Nasza strona z prognozami cen QUEEN2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.