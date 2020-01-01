Poznaj tokenomikę QUBI Tokenized RWA ($QBIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $QBIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QUBI Tokenized RWA ($QBIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $QBIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QUBI Tokenized RWA ($QBIT) / Tokenomika / Tokenomika QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Odkryj kluczowe informacje o QUBI Tokenized RWA ($QBIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform's utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://qubidao.com/ Biała księga: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Kup $QBIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QUBI Tokenized RWA ($QBIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 174.26K Całkowita podaż: $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 999.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 174.26K Historyczne maksimum: $ 0.00136394 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017437 Dowiedz się więcej o cenie QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomika QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QUBI Tokenized RWA ($QBIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $QBIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $QBIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$QBIT tokenomikę, poznaj cenę tokena $QBITna żywo! Prognoza ceny $QBIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $QBIT? Nasza strona z prognozami cen $QBIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $QBIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.