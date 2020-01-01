Poznaj tokenomikę Quantum Biology DAO (QBIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QBIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Quantum Biology DAO (QBIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QBIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Oficjalna strona internetowa: https://www.quantumbiology.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Quantum Biology DAO (QBIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quantum Biology DAO (QBIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.55M Całkowita podaż: $ 430.00M Podaż w obiegu: $ 192.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.45M Historyczne maksimum: $ 0.02043613 Historyczne minimum: $ 0.0036921 Aktualna cena: $ 0.00803357 Dowiedz się więcej o cenie Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quantum Biology DAO (QBIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QBIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QBIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQBIO tokenomikę, poznaj cenę tokena QBIOna żywo! Prognoza ceny QBIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QBIO? Nasza strona z prognozami cen QBIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QBIO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.