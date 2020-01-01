Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO)

Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO)

Odkryj kluczowe informacje o Quantum Biology DAO (QBIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.quantumbiology.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Quantum Biology DAO (QBIO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quantum Biology DAO (QBIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
Całkowita podaż:
$ 430.00M
$ 430.00M$ 430.00M
Podaż w obiegu:
$ 192.71M
$ 192.71M$ 192.71M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M
Historyczne maksimum:
$ 0.02043613
$ 0.02043613$ 0.02043613
Historyczne minimum:
$ 0.0036921
$ 0.0036921$ 0.0036921
Aktualna cena:
$ 0.00803357
$ 0.00803357$ 0.00803357

Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Quantum Biology DAO (QBIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów QBIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów QBIO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszQBIO tokenomikę, poznaj cenę tokena QBIOna żywo!

Prognoza ceny QBIO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QBIO? Nasza strona z prognozami cen QBIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.