Informacje o cenie Quak Coin (QUAK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -4.99% Zmiana ceny (7D) -27.57% Zmiana ceny (7D) -27.57%

Aktualna cena Quak Coin (QUAK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUAK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUAK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUAK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.99% w ciągu 24 godzin i o -27.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quak Coin (QUAK)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Quak Coin wynosi $ 5.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUAK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.38K.