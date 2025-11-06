GiełdaDEX+
Aktualna cena Quak Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen QUAK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUAK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Quak Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen QUAK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUAK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QUAK

Informacje o cenie QUAK

Czym jest QUAK

Oficjalna strona internetowa QUAK

Tokenomika QUAK

Prognoza cen QUAK

Cena Quak Coin (QUAK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 QUAK do USD:

--
----
-4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Quak Coin (QUAK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:16:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Quak Coin (QUAK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.99%

-27.57%

-27.57%

Aktualna cena Quak Coin (QUAK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUAK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUAK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUAK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.99% w ciągu 24 godzin i o -27.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quak Coin (QUAK)

$ 5.38K
$ 5.38K$ 5.38K

--
----

$ 5.38K
$ 5.38K$ 5.38K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Quak Coin wynosi $ 5.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUAK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.38K.

Historia ceny Quak Coin (QUAK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Quak Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Quak Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Quak Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Quak Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.99%
30 Dni$ 0-36.92%
60 dni$ 0-14.27%
90 dni$ 0--

Co to jest Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Quak Coin (QUAK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Quak Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Quak Coin (QUAK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quak Coin (QUAK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quak Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quak Coin!

QUAK na lokalne waluty

Tokenomika Quak Coin (QUAK)

Zrozumienie tokenomiki Quak Coin (QUAK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUAKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Quak Coin (QUAK)

Jaka jest dziś wartość Quak Coin (QUAK)?
Aktualna cena QUAK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUAK do USD?
Aktualna cena QUAK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quak Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla QUAK wynosi $ 5.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUAK w obiegu?
W obiegu QUAK znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUAK?
QUAK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUAK?
QUAK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUAK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUAK wynosi -- USD.
Czy w tym roku QUAK pójdzie wyżej?
QUAK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUAK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:16:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Quak Coin (QUAK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

