Informacje o QU3ai (QU3) QU3 is a post‑quantum middleware layer that lets you launch sealed Model Context Protocol (MCP) servers in seconds. Each server runs AI or deterministic code inside a hardware enclave, signs every result with quantum‑resistant keys, and anchors Merkle‑root proofs to multiple blockchains—no data leaks, no vendor lock‑in. The platform's new core is the Quantum‑Safe MCP Server—a hardened runtime that encloses each machine‑learning model and its inference context inside a post‑quantum–encrypted enclave while natively supporting inter‑chain message passing. These servers operate as quantum‑resilient, chain‑agnostic compute nodes capable of hosting confidential models, executing privacy‑sensitive inference, and enforcing granular governance—without exposing data to classical or quantum adversaries. Integrated inter‑chain bridges allow outputs (e.g., risk scores, DAO vote tallies) to be atomically committed to several blockchains in a single workflow. Oficjalna strona internetowa: https://qu3.ai Biała księga: https://dossier.qu3.ai/ Tokenomika i analiza cenowa QU3ai (QU3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QU3ai (QU3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.98K $ 131.98K $ 131.98K Historyczne maksimum: $ 0.193433 $ 0.193433 $ 0.193433 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0013183 $ 0.0013183 $ 0.0013183 Dowiedz się więcej o cenie QU3ai (QU3) Tokenomika QU3ai (QU3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QU3ai (QU3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QU3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QU3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 