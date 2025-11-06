Informacje o cenie Qstay (QSTAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.17% Zmiana ceny (1D) -12.03% Zmiana ceny (7D) -48.92% Zmiana ceny (7D) -48.92%

Aktualna cena Qstay (QSTAY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QSTAY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QSTAY w historii to $ 0.00575394, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QSTAY zmieniły się o -3.17% w ciągu ostatniej godziny, o -12.03% w ciągu 24 godzin i o -48.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Qstay (QSTAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 522.29K$ 522.29K $ 522.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 522.29K$ 522.29K $ 522.29K Podaż w obiegu 999.25M 999.25M 999.25M Całkowita podaż 999,254,193.895323 999,254,193.895323 999,254,193.895323

Obecna kapitalizacja rynkowa Qstay wynosi $ 522.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QSTAY w obiegu wynosi 999.25M, przy całkowitej podaży 999254193.895323. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 522.29K.