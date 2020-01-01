Poznaj tokenomikę QQQ6900 (QQQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QQQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QQQ6900 (QQQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QQQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QQQ6900 (QQQ) / Tokenomika / Tokenomika QQQ6900 (QQQ) Odkryj kluczowe informacje o QQQ6900 (QQQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QQQ6900 (QQQ) The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today's crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining. The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today's crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining. Oficjalna strona internetowa: https://www.qqq6900.com Kup QQQ teraz! Tokenomika i analiza cenowa QQQ6900 (QQQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QQQ6900 (QQQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.30K $ 40.30K $ 40.30K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.30K $ 40.30K $ 40.30K Historyczne maksimum: $ 0.00201926 $ 0.00201926 $ 0.00201926 Historyczne minimum: $ 0.00001296 $ 0.00001296 $ 0.00001296 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie QQQ6900 (QQQ) Tokenomika QQQ6900 (QQQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QQQ6900 (QQQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QQQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QQQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQQQ tokenomikę, poznaj cenę tokena QQQna żywo! Prognoza ceny QQQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QQQ? Nasza strona z prognozami cen QQQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QQQ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.