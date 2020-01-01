Poznaj tokenomikę QoWatt (QWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę QoWatt (QWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena QWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / QoWatt (QWT) / Tokenomika / Tokenomika QoWatt (QWT) Odkryj kluczowe informacje o QoWatt (QWT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o QoWatt (QWT) QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy. QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy. Oficjalna strona internetowa: https://qowatt.network/ Kup QWT teraz! Tokenomika i analiza cenowa QoWatt (QWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QoWatt (QWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 444.00M $ 444.00M $ 444.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.91K $ 150.91K $ 150.91K Historyczne maksimum: $ 0.03434705 $ 0.03434705 $ 0.03434705 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00033994 $ 0.00033994 $ 0.00033994 Dowiedz się więcej o cenie QoWatt (QWT) Tokenomika QoWatt (QWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QoWatt (QWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQWT tokenomikę, poznaj cenę tokena QWTna żywo! Prognoza ceny QWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QWT? Nasza strona z prognozami cen QWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QWT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.