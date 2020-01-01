Tokenomika QoWatt (QWT)
Informacje o QoWatt (QWT)
QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology.
- Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.
Tokenomika i analiza cenowa QoWatt (QWT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QoWatt (QWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.
Tokenomika QoWatt (QWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki QoWatt (QWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów QWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów QWT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszQWT tokenomikę, poznaj cenę tokena QWTna żywo!
