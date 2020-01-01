Poznaj tokenomikę Pussy Financial (PUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pussy Financial (PUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pussy Financial (PUSSY) / Tokenomika / Tokenomika Pussy Financial (PUSSY) Odkryj kluczowe informacje o Pussy Financial (PUSSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pussy Financial (PUSSY) PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. Oficjalna strona internetowa: https://pussy.financial/ Kup PUSSY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pussy Financial (PUSSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pussy Financial (PUSSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Całkowita podaż: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Podaż w obiegu: $ 218.40B $ 218.40B $ 218.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pussy Financial (PUSSY) Tokenomika Pussy Financial (PUSSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pussy Financial (PUSSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUSSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUSSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUSSY tokenomikę, poznaj cenę tokena PUSSYna żywo! Prognoza ceny PUSSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUSSY? Nasza strona z prognozami cen PUSSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUSSY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.