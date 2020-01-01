Poznaj tokenomikę PUSO (PUSO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PUSO (PUSO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PUSO (PUSO) PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Oficjalna strona internetowa: https://www.mento.org/ Tokenomika i analiza cenowa PUSO (PUSO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUSO (PUSO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 216.69K Całkowita podaż: $ 12.62M Podaż w obiegu: $ 12.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 216.69K Historyczne maksimum: $ 0.01932156 Historyczne minimum: $ 0.01539815 Aktualna cena: $ 0.01717287 Tokenomika PUSO (PUSO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUSO (PUSO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUSO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUSO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.