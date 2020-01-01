Poznaj tokenomikę PURPLE PEPE (PURPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PURPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PURPLE PEPE (PURPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PURPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika PURPLE PEPE (PURPE) Odkryj kluczowe informacje o PURPLE PEPE (PURPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o PURPLE PEPE (PURPE) Welcome to Purple Pepe. A meme coin built on the Solana blockchain. Power by a dedicated team and motivated community. Purple Pepe is created to Make Solana Great Again. Oficjalna strona internetowa: https://purplepepe.life/ Tokenomika i analiza cenowa PURPLE PEPE (PURPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PURPLE PEPE (PURPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.53M Całkowita podaż: $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.53M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika PURPLE PEPE (PURPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PURPLE PEPE (PURPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PURPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PURPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPURPE tokenomikę, poznaj cenę tokena PURPEna żywo! Prognoza ceny PURPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PURPE? Nasza strona z prognozami cen PURPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PURPE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.