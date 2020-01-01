Tokenomika Pumps Gone Crazy (PGC)
Informacje o Pumps Gone Crazy (PGC)
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump.
But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
Tokenomika i analiza cenowa Pumps Gone Crazy (PGC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pumps Gone Crazy (PGC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Pumps Gone Crazy (PGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Pumps Gone Crazy (PGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PGC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPGC tokenomikę, poznaj cenę tokena PGCna żywo!
Prognoza ceny PGC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PGC? Nasza strona z prognozami cen PGC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
