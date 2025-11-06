Informacje o cenie PUMPLESS COIN (PUMPLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.61% Zmiana ceny (1D) +1.74% Zmiana ceny (7D) -25.64% Zmiana ceny (7D) -25.64%

Aktualna cena PUMPLESS COIN (PUMPLESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPLESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPLESS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPLESS zmieniły się o -2.61% w ciągu ostatniej godziny, o +1.74% w ciągu 24 godzin i o -25.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Podaż w obiegu 997.78M 997.78M 997.78M Całkowita podaż 997,784,513.456237 997,784,513.456237 997,784,513.456237

Obecna kapitalizacja rynkowa PUMPLESS COIN wynosi $ 5.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPLESS w obiegu wynosi 997.78M, przy całkowitej podaży 997784513.456237. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.50K.