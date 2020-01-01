Poznaj tokenomikę Pullix (PLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pullix (PLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pullix (PLX) / Tokenomika / Tokenomika Pullix (PLX) Odkryj kluczowe informacje o Pullix (PLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pullix (PLX) Pullix is a new DeFi protocol that is launching a hybrid exchange that will seamlessly blend the strengths of centralized and decentralized exchanges into one unified platform. Serving as the pioneer of “Trade-to-Earn” our native token $PLX empowers the community to earn a portion of the daily revenues generated by the exchange. Pullix is a new DeFi protocol that is launching a hybrid exchange that will seamlessly blend the strengths of centralized and decentralized exchanges into one unified platform. Serving as the pioneer of “Trade-to-Earn” our native token $PLX empowers the community to earn a portion of the daily revenues generated by the exchange. Oficjalna strona internetowa: https://pullix.io/ Biała księga: https://pullix-io.gitbook.io/pullix.io-whitepaper-1/ Kup PLX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pullix (PLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pullix (PLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 382.77K $ 382.77K $ 382.77K Historyczne maksimum: $ 0.815417 $ 0.815417 $ 0.815417 Historyczne minimum: $ 0.00129081 $ 0.00129081 $ 0.00129081 Aktualna cena: $ 0.00191386 $ 0.00191386 $ 0.00191386 Dowiedz się więcej o cenie Pullix (PLX) Tokenomika Pullix (PLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pullix (PLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLX tokenomikę, poznaj cenę tokena PLXna żywo! Prognoza ceny PLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLX? Nasza strona z prognozami cen PLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.