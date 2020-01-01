Poznaj tokenomikę pufETH (PUFETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę pufETH (PUFETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / pufETH (PUFETH) / Tokenomika / Tokenomika pufETH (PUFETH) Odkryj kluczowe informacje o pufETH (PUFETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o pufETH (PUFETH) Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points. Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points. Oficjalna strona internetowa: https://puffer.fi/ Biała księga: https://docs.puffer.fi/ Kup PUFETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa pufETH (PUFETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pufETH (PUFETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 227.55K $ 227.55K $ 227.55K Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 939.77M $ 939.77M $ 939.77M Historyczne maksimum: $ 5,186.9 $ 5,186.9 $ 5,186.9 Historyczne minimum: $ 1,459.34 $ 1,459.34 $ 1,459.34 Aktualna cena: $ 4,129.97 $ 4,129.97 $ 4,129.97 Dowiedz się więcej o cenie pufETH (PUFETH) Tokenomika pufETH (PUFETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pufETH (PUFETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUFETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUFETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUFETH tokenomikę, poznaj cenę tokena PUFETHna żywo! Prognoza ceny PUFETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUFETH? Nasza strona z prognozami cen PUFETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUFETH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.