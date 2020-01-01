Poznaj tokenomikę PUBLC (PUBLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUBLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PUBLC (PUBLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUBLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PUBLC (PUBLX) / Tokenomika / Tokenomika PUBLC (PUBLX) Odkryj kluczowe informacje o PUBLC (PUBLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PUBLC (PUBLX) PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.12K $ 28.12K $ 28.12K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 367.28M $ 367.28M $ 367.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Historyczne maksimum: $ 0.01290746 $ 0.01290746 $ 0.01290746 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PUBLC (PUBLX) Tokenomika PUBLC (PUBLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUBLC (PUBLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUBLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUBLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUBLX tokenomikę, poznaj cenę tokena PUBLXna żywo! Prognoza ceny PUBLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUBLX? Nasza strona z prognozami cen PUBLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUBLX już teraz! 