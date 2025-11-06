Informacje o cenie Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00208552$ 0.00208552 $ 0.00208552 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.14% Zmiana ceny (1D) +22.70% Zmiana ceny (7D) -34.87% Zmiana ceny (7D) -34.87%

Aktualna cena Pubhouse Dominance Index (PUB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUB w historii to $ 0.00208552, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUB zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +22.70% w ciągu 24 godzin i o -34.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pubhouse Dominance Index (PUB)

Kapitalizacja rynkowa $ 408.41K$ 408.41K $ 408.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 408.41K$ 408.41K $ 408.41K Podaż w obiegu 975.35M 975.35M 975.35M Całkowita podaż 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

Obecna kapitalizacja rynkowa Pubhouse Dominance Index wynosi $ 408.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUB w obiegu wynosi 975.35M, przy całkowitej podaży 975350230.661. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.41K.