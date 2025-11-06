GiełdaDEX+
Aktualna cena Pubhouse Dominance Index to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PUB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUB

Informacje o cenie PUB

Czym jest PUB

Oficjalna strona internetowa PUB

Tokenomika PUB

Prognoza cen PUB

Cena Pubhouse Dominance Index (PUB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PUB do USD:

$0.00041873
+22.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:15:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00208552
$ 0
-0.14%

+22.70%

-34.87%

-34.87%

Aktualna cena Pubhouse Dominance Index (PUB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUB w historii to $ 0.00208552, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUB zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +22.70% w ciągu 24 godzin i o -34.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 408.41K
--
$ 408.41K
975.35M
975,350,230.661
Obecna kapitalizacja rynkowa Pubhouse Dominance Index wynosi $ 408.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUB w obiegu wynosi 975.35M, przy całkowitej podaży 975350230.661. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 408.41K.

Historia ceny Pubhouse Dominance Index (PUB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pubhouse Dominance Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pubhouse Dominance Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pubhouse Dominance Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pubhouse Dominance Index do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+22.70%
30 Dni$ 0+41.54%
60 dni$ 0-73.21%
90 dni$ 0--

Co to jest Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pubhouse Dominance Index (PUB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pubhouse Dominance Index (w USD)

Jaka będzie wartość Pubhouse Dominance Index (PUB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pubhouse Dominance Index (PUB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pubhouse Dominance Index.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pubhouse Dominance Index!

PUB na lokalne waluty

Tokenomika Pubhouse Dominance Index (PUB)

Zrozumienie tokenomiki Pubhouse Dominance Index (PUB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pubhouse Dominance Index (PUB)

Jaka jest dziś wartość Pubhouse Dominance Index (PUB)?
Aktualna cena PUB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUB do USD?
Aktualna cena PUB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pubhouse Dominance Index?
Kapitalizacja rynkowa dla PUB wynosi $ 408.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUB w obiegu?
W obiegu PUB znajduje się 975.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUB?
PUB osiąga ATH w wysokości 0.00208552 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUB?
PUB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUB wynosi -- USD.
Czy w tym roku PUB pójdzie wyżej?
PUB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pubhouse Dominance Index (PUB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

