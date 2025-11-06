Informacje o cenie Pryzm (PRYZM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00105744 $ 0.00105744 $ 0.00105744 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00105744$ 0.00105744 $ 0.00105744 Historyczne maksimum $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -12.95% Zmiana ceny (7D) -20.84% Zmiana ceny (7D) -20.84%

Aktualna cena Pryzm (PRYZM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRYZM wahał się między $ 0 a $ 0.00105744, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRYZM w historii to $ 0.120383, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRYZM zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -12.95% w ciągu 24 godzin i o -20.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pryzm (PRYZM)

Kapitalizacja rynkowa $ 228.60K$ 228.60K $ 228.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 970.73K$ 970.73K $ 970.73K Podaż w obiegu 248.37M 248.37M 248.37M Całkowita podaż 1,054,667,250.66862 1,054,667,250.66862 1,054,667,250.66862

Obecna kapitalizacja rynkowa Pryzm wynosi $ 228.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRYZM w obiegu wynosi 248.37M, przy całkowitej podaży 1054667250.66862. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 970.73K.