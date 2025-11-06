GiełdaDEX+
Aktualna cena Pryzm to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PRYZM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRYZM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Pryzm (PRYZM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PRYZM do USD:

$0.00092041
$0.00092041
-12.90%1D
mexc
USD
Pryzm (PRYZM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:04:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Pryzm (PRYZM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00105744
$ 0.00105744
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0.00105744
$ 0.00105744

$ 0.120383
$ 0.120383

$ 0
$ 0

-0.00%

-12.95%

-20.84%

-20.84%

Aktualna cena Pryzm (PRYZM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRYZM wahał się między $ 0 a $ 0.00105744, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRYZM w historii to $ 0.120383, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRYZM zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -12.95% w ciągu 24 godzin i o -20.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pryzm (PRYZM)

$ 228.60K
$ 228.60K

--
--

$ 970.73K
$ 970.73K

248.37M
248.37M

1,054,667,250.66862
1,054,667,250.66862

Obecna kapitalizacja rynkowa Pryzm wynosi $ 228.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRYZM w obiegu wynosi 248.37M, przy całkowitej podaży 1054667250.66862. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 970.73K.

Historia ceny Pryzm (PRYZM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pryzm do USD wyniosła $ -0.000137026803831.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pryzm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pryzm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pryzm do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000137026803831-12.95%
30 Dni$ 0-79.57%
60 dni$ 0-89.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pryzm (PRYZM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pryzm (w USD)

Jaka będzie wartość Pryzm (PRYZM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pryzm (PRYZM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pryzm.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pryzm!

PRYZM na lokalne waluty

Tokenomika Pryzm (PRYZM)

Zrozumienie tokenomiki Pryzm (PRYZM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PRYZMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pryzm (PRYZM)

Jaka jest dziś wartość Pryzm (PRYZM)?
Aktualna cena PRYZM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PRYZM do USD?
Aktualna cena PRYZM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pryzm?
Kapitalizacja rynkowa dla PRYZM wynosi $ 228.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PRYZM w obiegu?
W obiegu PRYZM znajduje się 248.37M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PRYZM?
PRYZM osiąga ATH w wysokości 0.120383 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PRYZM?
PRYZM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PRYZM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PRYZM wynosi -- USD.
Czy w tym roku PRYZM pójdzie wyżej?
PRYZM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PRYZM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pryzm (PRYZM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,584.65

$3,431.29

$162.28

$0.9999

$1,477.92

$103,584.65

$3,431.29

$2.3576

$162.28

$1.1571

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03578

$0.00369

$0.000014558

$0.2248

$0.0000000588

$1.4671

$0.01815

