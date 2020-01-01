Poznaj tokenomikę Prometheum Prodigy (PMPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PMPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prometheum Prodigy (PMPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PMPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Prometheum Prodigy (PMPY) / Tokenomika / Tokenomika Prometheum Prodigy (PMPY) Odkryj kluczowe informacje o Prometheum Prodigy (PMPY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prometheum Prodigy (PMPY) layer2 ai blockchain layer2 ai blockchain Oficjalna strona internetowa: https://www.prometheumprodigy.org/ Kup PMPY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Prometheum Prodigy (PMPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prometheum Prodigy (PMPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.08K $ 19.08K $ 19.08K Całkowita podaż: $ 619.76M $ 619.76M $ 619.76M Podaż w obiegu: $ 389.40M $ 389.40M $ 389.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.37K $ 30.37K $ 30.37K Historyczne maksimum: $ 0.04329694 $ 0.04329694 $ 0.04329694 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Prometheum Prodigy (PMPY) Tokenomika Prometheum Prodigy (PMPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prometheum Prodigy (PMPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PMPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PMPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPMPY tokenomikę, poznaj cenę tokena PMPYna żywo! Prognoza ceny PMPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PMPY? Nasza strona z prognozami cen PMPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PMPY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.