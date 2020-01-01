Poznaj tokenomikę Prizm (PZM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PZM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prizm (PZM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PZM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Prizm (PZM) / Tokenomika / Tokenomika Prizm (PZM) Odkryj kluczowe informacje o Prizm (PZM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prizm (PZM) PRIZM — is a 100% Proof of Stake cryptocurrency based on the NEXT core, built in the open source Java language. A new implementation of the cryptocurrency concept that allows any user to store PRIZM transfers and make them directly in an easy, quick and secure way, as if transferring from hand to hand. PRIZM - a fully decentralized, self-regulating system with native Blockchain and unique PARAMINING technology. Oficjalna strona internetowa: https://pzm.space/en/ Biała księga: https://gitbook.pzm.space/ Tokenomika i analiza cenowa Prizm (PZM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prizm (PZM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 6.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.04M Historyczne maksimum: $ 17.92 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00100625 Tokenomika Prizm (PZM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prizm (PZM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PZM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PZM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.