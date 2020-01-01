Poznaj tokenomikę Private Wrapped wROSE (PWROSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PWROSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Private Wrapped wROSE (PWROSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PWROSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Private Wrapped wROSE (PWROSE) Odkryj kluczowe informacje o Private Wrapped wROSE (PWROSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Private Wrapped wROSE (PWROSE) Oficjalna strona internetowa: https://oasisprotocol.org/ Kup PWROSE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Private Wrapped wROSE (PWROSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Private Wrapped wROSE (PWROSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 104.58K $ 104.58K $ 104.58K Całkowita podaż: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Podaż w obiegu: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 104.58K $ 104.58K $ 104.58K Historyczne maksimum: $ 0.195036 $ 0.195036 $ 0.195036 Historyczne minimum: $ 0.02032776 $ 0.02032776 $ 0.02032776 Aktualna cena: $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 Dowiedz się więcej o cenie Private Wrapped wROSE (PWROSE) Tokenomika Private Wrapped wROSE (PWROSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Private Wrapped wROSE (PWROSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PWROSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PWROSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPWROSE tokenomikę, poznaj cenę tokena PWROSEna żywo! Prognoza ceny PWROSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PWROSE? Nasza strona z prognozami cen PWROSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PWROSE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.