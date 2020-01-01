Poznaj tokenomikę Private Wrapped IX (PIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Private Wrapped IX (PIX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Private Wrapped IX (PIX) Odkryj kluczowe informacje o Private Wrapped IX (PIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Private Wrapped IX (PIX)
Oficjalna strona internetowa: https://illuminex.xyz/
Biała księga: https://docs.illuminex.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Private Wrapped IX (PIX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Private Wrapped IX (PIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 27.97K
Całkowita podaż: $ 2.16M
Podaż w obiegu: $ 2.16M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.97K
Historyczne maksimum: $ 1.62
Historyczne minimum: $ 0.00477406
Aktualna cena: $ 0.01293156

Tokenomika Private Wrapped IX (PIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Private Wrapped IX (PIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.