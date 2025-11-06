Informacje o cenie Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01606572 $ 0.01606572 $ 0.01606572 Minimum 24h $ 0.01715523 $ 0.01715523 $ 0.01715523 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01606572$ 0.01606572 $ 0.01606572 Maksimum 24h $ 0.01715523$ 0.01715523 $ 0.01715523 Historyczne maksimum $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Najniższa cena $ 0.01554199$ 0.01554199 $ 0.01554199 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +3.28% Zmiana ceny (7D) -15.66% Zmiana ceny (7D) -15.66%

Aktualna cena Private Aviation Finance Token (CINO) wynosi $0.0169496. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CINO wahał się między $ 0.01606572 a $ 0.01715523, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CINO w historii to $ 0.053481, a najniższy to $ 0.01554199.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CINO zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -15.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Private Aviation Finance Token (CINO)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.18M$ 11.18M $ 11.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.95M$ 16.95M $ 16.95M Podaż w obiegu 659.71M 659.71M 659.71M Całkowita podaż 999,905,814.540201 999,905,814.540201 999,905,814.540201

Obecna kapitalizacja rynkowa Private Aviation Finance Token wynosi $ 11.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CINO w obiegu wynosi 659.71M, przy całkowitej podaży 999905814.540201. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.95M.