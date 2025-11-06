Informacje o cenie Prism AI (PRSAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.617031 Najniższa cena $ 0.00199182 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Prism AI (PRSAI) wynosi $0.00767566. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRSAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRSAI w historii to $ 0.617031, a najniższy to $ 0.00199182.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRSAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Prism AI (PRSAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.68K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.68K Podaż w obiegu 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Prism AI wynosi $ 7.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRSAI w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.68K.