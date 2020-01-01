Tokenomika Prince (PRINCE)
$PRINCE – The Royal Standard of the XRP Ledger
$PRINCE is a community-driven XRP token and NFT collection built on the XRP Ledger (XRPL), combining the utility of digital assets with the elegance of royal-themed art and branding. As a token, $PRINCE is designed for fast, low-cost transactions, leveraging the speed and scalability of the XRPL network. The $PRINCE NFT collection complements the token, showcasing unique, royalty-inspired artwork that represents prestige, power, and purpose in the Web3 space. Each NFT serves as a symbol of status and access, offering holders exclusive benefits within the $PRINCE ecosystem—including airdrops, early access to features, and community governance. Whether you’re trading, collecting, or participating in the community, $PRINCE brings a noble touch to decentralized finance and digital art on XRPL.
Tokenomika Prince (PRINCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Prince (PRINCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PRINCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRINCE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPRINCE tokenomikę, poznaj cenę tokena PRINCEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.