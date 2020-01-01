Poznaj tokenomikę Prince (PRINCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRINCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prince (PRINCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRINCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Prince (PRINCE) Odkryj kluczowe informacje o Prince (PRINCE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Prince (PRINCE) $PRINCE – The Royal Standard of the XRP Ledger $PRINCE is a community-driven XRP token and NFT collection built on the XRP Ledger (XRPL), combining the utility of digital assets with the elegance of royal-themed art and branding. As a token, $PRINCE is designed for fast, low-cost transactions, leveraging the speed and scalability of the XRPL network. The $PRINCE NFT collection complements the token, showcasing unique, royalty-inspired artwork that represents prestige, power, and purpose in the Web3 space. Each NFT serves as a symbol of status and access, offering holders exclusive benefits within the $PRINCE ecosystem—including airdrops, early access to features, and community governance. Whether you're trading, collecting, or participating in the community, $PRINCE brings a noble touch to decentralized finance and digital art on XRPL. Oficjalna strona internetowa: https://xrp.cafe/collection/xrp-prince Tokenomika i analiza cenowa Prince (PRINCE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prince (PRINCE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.62 Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Prince (PRINCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prince (PRINCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRINCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRINCE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.