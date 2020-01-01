Poznaj tokenomikę Prime Staked XDC (PSXDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSXDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Prime Staked XDC (PSXDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PSXDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Prime Staked XDC (PSXDC) / Tokenomika / Tokenomika Prime Staked XDC (PSXDC) Odkryj kluczowe informacje o Prime Staked XDC (PSXDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Prime Staked XDC (PSXDC) The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses. How It Works Stake and Receive Liquid Tokens When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC. $pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem. Vault or Masternode Minting To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform. Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet. Ecosystem Integration $pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes. Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves. No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders. Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users. Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time. Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent. Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants. The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses. How It Works Stake and Receive Liquid Tokens When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC. $pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem. Vault or Masternode Minting To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform. Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet. Ecosystem Integration $pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes. Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves. No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders. Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users. Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time. Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent. Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants. Oficjalna strona internetowa: https://primestaking.xyz/ Biała księga: https://docs.primestaking.xyz/ Kup PSXDC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Prime Staked XDC (PSXDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Prime Staked XDC (PSXDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 142.26M $ 142.26M $ 142.26M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Historyczne maksimum: $ 0.529946 $ 0.529946 $ 0.529946 Historyczne minimum: $ 0.02030159 $ 0.02030159 $ 0.02030159 Aktualna cena: $ 0.093292 $ 0.093292 $ 0.093292 Dowiedz się więcej o cenie Prime Staked XDC (PSXDC) Tokenomika Prime Staked XDC (PSXDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Prime Staked XDC (PSXDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PSXDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PSXDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPSXDC tokenomikę, poznaj cenę tokena PSXDCna żywo! Prognoza ceny PSXDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PSXDC? Nasza strona z prognozami cen PSXDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PSXDC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.