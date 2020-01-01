Poznaj tokenomikę President Red (PRESI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRESI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę President Red (PRESI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRESI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o President Red (PRESI) President Red $PRESI President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment. Oficjalna strona internetowa: https://www.sexyyred.xyz/ Kup PRESI teraz! Tokenomika i analiza cenowa President Red (PRESI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla President Red (PRESI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie President Red (PRESI) Tokenomika President Red (PRESI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki President Red (PRESI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRESI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRESI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRESI tokenomikę, poznaj cenę tokena PRESIna żywo! Prognoza ceny PRESI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRESI? Nasza strona z prognozami cen PRESI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRESI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.