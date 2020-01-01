Tokenomika President Red (PRESI)

Tokenomika President Red (PRESI)

Odkryj kluczowe informacje o President Red (PRESI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o President Red (PRESI)

President Red $PRESI

President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.sexyyred.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa President Red (PRESI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla President Red (PRESI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 999.05M
$ 999.05M$ 999.05M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika President Red (PRESI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki President Red (PRESI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PRESI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRESI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPRESI tokenomikę, poznaj cenę tokena PRESIna żywo!

Prognoza ceny PRESI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRESI? Nasza strona z prognozami cen PRESI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

