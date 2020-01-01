Tokenomika President Red (PRESI)
President Red $PRESI
President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.
Tokenomika President Red (PRESI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki President Red (PRESI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PRESI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRESI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPRESI tokenomikę, poznaj cenę tokena PRESIna żywo!
Prognoza ceny PRESI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRESI? Nasza strona z prognozami cen PRESI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.