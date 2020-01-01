Tokenomika predict (PREDICT)
Informacje o predict (PREDICT)
Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future.
Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit.
Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!
Tokenomika i analiza cenowa predict (PREDICT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla predict (PREDICT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika predict (PREDICT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki predict (PREDICT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PREDICT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PREDICT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPREDICT tokenomikę, poznaj cenę tokena PREDICTna żywo!
Prognoza ceny PREDICT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PREDICT? Nasza strona z prognozami cen PREDICT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.