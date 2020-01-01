Poznaj tokenomikę PowerTrade Fuel (PTF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PowerTrade Fuel (PTF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PTF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PowerTrade Fuel (PTF) / Tokenomika / Tokenomika PowerTrade Fuel (PTF) Odkryj kluczowe informacje o PowerTrade Fuel (PTF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PowerTrade Fuel (PTF) The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan. The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan. Oficjalna strona internetowa: https://power.trade/ Kup PTF teraz! Tokenomika i analiza cenowa PowerTrade Fuel (PTF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PowerTrade Fuel (PTF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 232.60K $ 232.60K $ 232.60K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 24.57M $ 24.57M $ 24.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Historyczne maksimum: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00947636 $ 0.00947636 $ 0.00947636 Dowiedz się więcej o cenie PowerTrade Fuel (PTF) Tokenomika PowerTrade Fuel (PTF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PowerTrade Fuel (PTF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PTF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PTF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPTF tokenomikę, poznaj cenę tokena PTFna żywo! Prognoza ceny PTF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PTF? Nasza strona z prognozami cen PTF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PTF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.