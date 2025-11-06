Informacje o cenie Powerloom (POWER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0033399 $ 0.0033399 $ 0.0033399 Minimum 24h $ 0.00393958 $ 0.00393958 $ 0.00393958 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0033399$ 0.0033399 $ 0.0033399 Maksimum 24h $ 0.00393958$ 0.00393958 $ 0.00393958 Historyczne maksimum $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Najniższa cena $ 0.00296729$ 0.00296729 $ 0.00296729 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -9.25% Zmiana ceny (7D) -34.56% Zmiana ceny (7D) -34.56%

Aktualna cena Powerloom (POWER) wynosi $0.00345123. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POWER wahał się między $ 0.0033399 a $ 0.00393958, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POWER w historii to $ 0.330112, a najniższy to $ 0.00296729.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POWER zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -9.25% w ciągu 24 godzin i o -34.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Powerloom (POWER)

Kapitalizacja rynkowa $ 541.04K$ 541.04K $ 541.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Podaż w obiegu 156.77M 156.77M 156.77M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Powerloom wynosi $ 541.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POWER w obiegu wynosi 156.77M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.45M.