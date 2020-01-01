Poznaj tokenomikę Povel Durev (DUREV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUREV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Povel Durev (DUREV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUREV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Povel Durev (DUREV) / Tokenomika / Tokenomika Povel Durev (DUREV) Odkryj kluczowe informacje o Povel Durev (DUREV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Povel Durev (DUREV) Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Oficjalna strona internetowa: https://poveldurev.net Kup DUREV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Povel Durev (DUREV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Povel Durev (DUREV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 829.95K $ 829.95K $ 829.95K Całkowita podaż: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Podaż w obiegu: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 829.95K $ 829.95K $ 829.95K Historyczne maksimum: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Historyczne minimum: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Aktualna cena: $ 0.00835563 $ 0.00835563 $ 0.00835563 Dowiedz się więcej o cenie Povel Durev (DUREV) Tokenomika Povel Durev (DUREV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Povel Durev (DUREV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUREV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUREV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUREV tokenomikę, poznaj cenę tokena DUREVna żywo! Prognoza ceny DUREV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUREV? Nasza strona z prognozami cen DUREV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUREV już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.