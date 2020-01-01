Poznaj tokenomikę Port Finance (PORT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PORT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Port Finance (PORT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PORT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Port Finance (PORT) / Tokenomika / Tokenomika Port Finance (PORT) Odkryj kluczowe informacje o Port Finance (PORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Port Finance (PORT) Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Oficjalna strona internetowa: https://port.finance/ Kup PORT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Port Finance (PORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Port Finance (PORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 197.60K $ 197.60K $ 197.60K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 554.72K $ 554.72K $ 554.72K Historyczne maksimum: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Historyczne minimum: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Aktualna cena: $ 0.00554604 $ 0.00554604 $ 0.00554604 Dowiedz się więcej o cenie Port Finance (PORT) Tokenomika Port Finance (PORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Port Finance (PORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORT tokenomikę, poznaj cenę tokena PORTna żywo! Prognoza ceny PORT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORT? Nasza strona z prognozami cen PORT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PORT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.