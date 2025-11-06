GiełdaDEX+
Aktualna cena Popu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POPU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POPU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POPU

Informacje o cenie POPU

Czym jest POPU

Oficjalna strona internetowa POPU

Tokenomika POPU

Prognoza cen POPU

Logo Popu

Cena Popu (POPU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 POPU do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Popu (POPU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:14:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Popu (POPU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.12%

-5.12%

Aktualna cena Popu (POPU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POPU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POPU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POPU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Popu (POPU)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

998.75M
998.75M 998.75M

998,749,517.698614
998,749,517.698614 998,749,517.698614

Obecna kapitalizacja rynkowa Popu wynosi $ 5.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POPU w obiegu wynosi 998.75M, przy całkowitej podaży 998749517.698614. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.93K.

Historia ceny Popu (POPU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Popu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Popu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Popu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Popu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-21.95%
60 dni$ 0-16.47%
90 dni$ 0--

Co to jest Popu (POPU)

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously.

No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Popu (POPU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Popu (w USD)

Jaka będzie wartość Popu (POPU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Popu (POPU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Popu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Popu!

POPU na lokalne waluty

Tokenomika Popu (POPU)

Zrozumienie tokenomiki Popu (POPU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POPUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Popu (POPU)

Jaka jest dziś wartość Popu (POPU)?
Aktualna cena POPU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POPU do USD?
Aktualna cena POPU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Popu?
Kapitalizacja rynkowa dla POPU wynosi $ 5.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POPU w obiegu?
W obiegu POPU znajduje się 998.75M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POPU?
POPU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POPU?
POPU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POPU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POPU wynosi -- USD.
Czy w tym roku POPU pójdzie wyżej?
POPU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POPU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:14:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Popu (POPU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

