Giełda MEXC / Cena krypto / Popsmile (POPSMILE) / Tokenomika / Tokenomika Popsmile (POPSMILE) Odkryj kluczowe informacje o Popsmile (POPSMILE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Popsmile (POPSMILE) "$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn't just a token; it's a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn't just a meme coin; it's a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports." Oficjalna strona internetowa: https://popsmilesolana.com/ Kup POPSMILE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Popsmile (POPSMILE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Popsmile (POPSMILE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.37K Całkowita podaż: $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.37K Historyczne maksimum: $ 0.00201902 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Popsmile (POPSMILE) Tokenomika Popsmile (POPSMILE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Popsmile (POPSMILE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POPSMILE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POPSMILE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOPSMILE tokenomikę, poznaj cenę tokena POPSMILEna żywo! Prognoza ceny POPSMILE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POPSMILE? Nasza strona z prognozami cen POPSMILE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POPSMILE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.