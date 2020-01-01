Tokenomika Popsmile (POPSMILE)
Informacje o Popsmile (POPSMILE)
"$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports."
Tokenomika i analiza cenowa Popsmile (POPSMILE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Popsmile (POPSMILE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Popsmile (POPSMILE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Popsmile (POPSMILE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów POPSMILE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów POPSMILE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPOPSMILE tokenomikę, poznaj cenę tokena POPSMILEna żywo!
