Poznaj tokenomikę Popsicle Finance (ICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Popsicle Finance (ICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Popsicle Finance (ICE) / Tokenomika / Tokenomika Popsicle Finance (ICE) Odkryj kluczowe informacje o Popsicle Finance (ICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Popsicle Finance (ICE) A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP) A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP) Oficjalna strona internetowa: https://popsicle.finance/ Kup ICE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Popsicle Finance (ICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Popsicle Finance (ICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Całkowita podaż: $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Podaż w obiegu: $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Historyczne maksimum: $ 66.04 $ 66.04 $ 66.04 Historyczne minimum: $ 0.00180241 $ 0.00180241 $ 0.00180241 Aktualna cena: $ 0.156503 $ 0.156503 $ 0.156503 Dowiedz się więcej o cenie Popsicle Finance (ICE) Tokenomika Popsicle Finance (ICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Popsicle Finance (ICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICE tokenomikę, poznaj cenę tokena ICEna żywo! Prognoza ceny ICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICE? Nasza strona z prognozami cen ICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.