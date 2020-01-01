Poznaj tokenomikę Popo The Frog (FROP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Popo The Frog (FROP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Popo The Frog (FROP) / Tokenomika / Tokenomika Popo The Frog (FROP) Odkryj kluczowe informacje o Popo The Frog (FROP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Popo The Frog (FROP) "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://popofrog.vip/ Biała księga: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Kup FROP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Popo The Frog (FROP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Popo The Frog (FROP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Całkowita podaż: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B Podaż w obiegu: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Popo The Frog (FROP) Tokenomika Popo The Frog (FROP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Popo The Frog (FROP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROP tokenomikę, poznaj cenę tokena FROPna żywo! Prognoza ceny FROP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROP? Nasza strona z prognozami cen FROP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FROP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.