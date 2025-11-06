GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena PoPi 4i to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POPI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POPI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PoPi 4i to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POPI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POPI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POPI

Informacje o cenie POPI

Czym jest POPI

Oficjalna strona internetowa POPI

Tokenomika POPI

Prognoza cen POPI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PoPi 4i

Cena PoPi 4i (POPI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 POPI do USD:

--
----
-3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
PoPi 4i (POPI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:14:05 (UTC+8)

Informacje o cenie PoPi 4i (POPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.56%

-27.91%

-27.91%

Aktualna cena PoPi 4i (POPI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POPI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POPI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POPI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.56% w ciągu 24 godzin i o -27.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PoPi 4i (POPI)

$ 8.85K
$ 8.85K$ 8.85K

--
----

$ 10.80K
$ 10.80K$ 10.80K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Obecna kapitalizacja rynkowa PoPi 4i wynosi $ 8.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POPI w obiegu wynosi 819.64M, przy całkowitej podaży 999641994.0341784. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.80K.

Historia ceny PoPi 4i (POPI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PoPi 4i do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PoPi 4i do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PoPi 4i do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PoPi 4i do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.56%
30 Dni$ 0-43.58%
60 dni$ 0-21.14%
90 dni$ 0--

Co to jest PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PoPi 4i (POPI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PoPi 4i (w USD)

Jaka będzie wartość PoPi 4i (POPI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PoPi 4i (POPI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PoPi 4i.

Sprawdź teraz prognozę ceny PoPi 4i!

POPI na lokalne waluty

Tokenomika PoPi 4i (POPI)

Zrozumienie tokenomiki PoPi 4i (POPI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POPIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PoPi 4i (POPI)

Jaka jest dziś wartość PoPi 4i (POPI)?
Aktualna cena POPI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POPI do USD?
Aktualna cena POPI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PoPi 4i?
Kapitalizacja rynkowa dla POPI wynosi $ 8.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POPI w obiegu?
W obiegu POPI znajduje się 819.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POPI?
POPI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POPI?
POPI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POPI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POPI wynosi -- USD.
Czy w tym roku POPI pójdzie wyżej?
POPI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POPI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:14:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PoPi 4i (POPI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,231.44
$103,231.44$103,231.44

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.01
$3,381.01$3,381.01

-0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,231.44
$103,231.44$103,231.44

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.01
$3,381.01$3,381.01

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3265
$2.3265$2.3265

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0800
$1.0800$1.0800

-0.47%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000999
$0.0000000999$0.0000000999

+561.58%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2149
$0.2149$0.2149

+329.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006500
$0.000006500$0.000006500

+244.27%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24594
$0.24594$0.24594

+94.00%

Logo Resolv

Resolv

RESOLV

$0.09603
$0.09603$0.09603

+81.63%