Aktualna cena poors to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POORS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POORS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena poors to 0 USD. Śledź aktualizacje cen POORS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POORS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POORS

Informacje o cenie POORS

Czym jest POORS

Tokenomika POORS

Prognoza cen POORS

Logo poors

Cena poors (POORS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 POORS do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
poors (POORS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:13:58 (UTC+8)

Informacje o cenie poors (POORS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-0.00%

-46.02%

-46.02%

Aktualna cena poors (POORS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POORS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POORS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POORS zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -46.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o poors (POORS)

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

--
----

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Obecna kapitalizacja rynkowa poors wynosi $ 7.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POORS w obiegu wynosi 996.88M, przy całkowitej podaży 996879962.5753491. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.93K.

Historia ceny poors (POORS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ 0-83.36%
60 dni$ 0-88.61%
90 dni$ 0--

Co to jest poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny poors (w USD)

Jaka będzie wartość poors (POORS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w poors (POORS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla poors.

Sprawdź teraz prognozę ceny poors!

POORS na lokalne waluty

Tokenomika poors (POORS)

Zrozumienie tokenomiki poors (POORS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POORSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące poors (POORS)

Jaka jest dziś wartość poors (POORS)?
Aktualna cena POORS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POORS do USD?
Aktualna cena POORS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa poors?
Kapitalizacja rynkowa dla POORS wynosi $ 7.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POORS w obiegu?
W obiegu POORS znajduje się 996.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POORS?
POORS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POORS?
POORS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu POORS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POORS wynosi -- USD.
Czy w tym roku POORS pójdzie wyżej?
POORS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POORS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

