Aktualna cena poors (POORS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POORS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POORS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki POORS zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -46.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa poors wynosi $ 7.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POORS w obiegu wynosi 996.88M, przy całkowitej podaży 996879962.5753491. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.93K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny poors do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.00%
|30 Dni
|$ 0
|-83.36%
|60 dni
|$ 0
|-88.61%
|90 dni
|$ 0
|--
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
