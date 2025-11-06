Informacje o cenie Ponzimon (PONZI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0076205 $ 0.0076205 $ 0.0076205 Minimum 24h $ 0.00926727 $ 0.00926727 $ 0.00926727 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0076205$ 0.0076205 $ 0.0076205 Maksimum 24h $ 0.00926727$ 0.00926727 $ 0.00926727 Historyczne maksimum $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Najniższa cena $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Zmiana ceny (1H) -0.34% Zmiana ceny (1D) +14.26% Zmiana ceny (7D) -6.91% Zmiana ceny (7D) -6.91%

Aktualna cena Ponzimon (PONZI) wynosi $0.00883789. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PONZI wahał się między $ 0.0076205 a $ 0.00926727, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PONZI w historii to $ 0.519954, a najniższy to $ 0.00421223.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PONZI zmieniły się o -0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +14.26% w ciągu 24 godzin i o -6.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ponzimon (PONZI)

Kapitalizacja rynkowa $ 52.19K$ 52.19K $ 52.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 107.30K$ 107.30K $ 107.30K Podaż w obiegu 5.91M 5.91M 5.91M Całkowita podaż 12,140,417.23641 12,140,417.23641 12,140,417.23641

Obecna kapitalizacja rynkowa Ponzimon wynosi $ 52.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PONZI w obiegu wynosi 5.91M, przy całkowitej podaży 12140417.23641. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.30K.