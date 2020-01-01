Poznaj tokenomikę Pontoon (TOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pontoon (TOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pontoon (TOON) / Tokenomika / Tokenomika Pontoon (TOON) Odkryj kluczowe informacje o Pontoon (TOON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pontoon (TOON) One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains. One-click liquidity mirroring across ETH, BSC, HECO Chain, xDAI, POLYGON , OPTIMISM with incentivized relayer network and liquidity mining for liquidity providers across the chains. Oficjalna strona internetowa: https://pontoon.fi/ Kup TOON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pontoon (TOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pontoon (TOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 451.47 $ 451.47 $ 451.47 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.92K $ 1.92K $ 1.92K Historyczne maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pontoon (TOON) Tokenomika Pontoon (TOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pontoon (TOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOON tokenomikę, poznaj cenę tokena TOONna żywo! Prognoza ceny TOON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOON? Nasza strona z prognozami cen TOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.