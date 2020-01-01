Poznaj tokenomikę Ponchiqs (PONCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PONCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ponchiqs (PONCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PONCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ponchiqs (PONCH) / Tokenomika / Tokenomika Ponchiqs (PONCH) Odkryj kluczowe informacje o Ponchiqs (PONCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ponchiqs (PONCH) Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Oficjalna strona internetowa: https://ponchiqs.com Tokenomika i analiza cenowa Ponchiqs (PONCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ponchiqs (PONCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.21K Całkowita podaż: $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 17.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.68K Historyczne maksimum: $ 0.636356 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Ponchiqs (PONCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ponchiqs (PONCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PONCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PONCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPONCH tokenomikę, poznaj cenę tokena PONCHna żywo! Prognoza ceny PONCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PONCH? Nasza strona z prognozami cen PONCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PONCH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.