Informacje o cenie PolkaBridge (PBR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -30.84% Zmiana ceny (7D) -40.18% Zmiana ceny (7D) -40.18%

Aktualna cena PolkaBridge (PBR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PBR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PBR w historii to $ 3.95, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PBR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -30.84% w ciągu 24 godzin i o -40.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PolkaBridge (PBR)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.54K$ 24.54K $ 24.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K Podaż w obiegu 72.18M 72.18M 72.18M Całkowita podaż 74,907,929.58194037 74,907,929.58194037 74,907,929.58194037

Obecna kapitalizacja rynkowa PolkaBridge wynosi $ 24.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PBR w obiegu wynosi 72.18M, przy całkowitej podaży 74907929.58194037. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.47K.