Informacje o cenie POLAR AI (POLAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0,34% Zmiana ceny (1D) -1,17% Zmiana ceny (7D) -18,40% Zmiana ceny (7D) -18,40%

Aktualna cena POLAR AI (POLAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POLAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POLAR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POLAR zmieniły się o +0,34% w ciągu ostatniej godziny, o -1,17% w ciągu 24 godzin i o -18,40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POLAR AI (POLAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 113,36K$ 113,36K $ 113,36K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 113,36K$ 113,36K $ 113,36K Podaż w obiegu 1,00B 1,00B 1,00B Całkowita podaż 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Obecna kapitalizacja rynkowa POLAR AI wynosi $ 113,36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POLAR w obiegu wynosi 1,00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113,36K.