GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena POL Staked WBERA to 1.89 USD. Śledź aktualizacje cen SWBERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWBERA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena POL Staked WBERA to 1.89 USD. Śledź aktualizacje cen SWBERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWBERA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SWBERA

Informacje o cenie SWBERA

Czym jest SWBERA

Tokenomika SWBERA

Prognoza cen SWBERA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo POL Staked WBERA

Cena POL Staked WBERA (SWBERA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SWBERA do USD:

$1.89
$1.89$1.89
-1.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:50 (UTC+8)

Informacje o cenie POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.77
$ 1.77$ 1.77
Minimum 24h
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Maksimum 24h

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

+3.13%

-1.95%

-14.94%

-14.94%

Aktualna cena POL Staked WBERA (SWBERA) wynosi $1.89. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWBERA wahał się między $ 1.77 a $ 1.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWBERA w historii to $ 6.33, a najniższy to $ 1.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWBERA zmieniły się o +3.13% w ciągu ostatniej godziny, o -1.95% w ciągu 24 godzin i o -14.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POL Staked WBERA (SWBERA)

$ 30.65M
$ 30.65M$ 30.65M

--
----

$ 30.65M
$ 30.65M$ 30.65M

16.24M
16.24M 16.24M

16,238,130.59456689
16,238,130.59456689 16,238,130.59456689

Obecna kapitalizacja rynkowa POL Staked WBERA wynosi $ 30.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWBERA w obiegu wynosi 16.24M, przy całkowitej podaży 16238130.59456689. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.65M.

Historia ceny POL Staked WBERA (SWBERA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny POL Staked WBERA do USD wyniosła $ -0.037670869042815.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny POL Staked WBERA do USD wyniosła $ -0.8005276440.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny POL Staked WBERA do USD wyniosła $ -0.5118337350.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny POL Staked WBERA do USD wyniosła $ -0.121566106325077.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.037670869042815-1.95%
30 Dni$ -0.8005276440-42.35%
60 dni$ -0.5118337350-27.08%
90 dni$ -0.121566106325077-6.04%

Co to jest POL Staked WBERA (SWBERA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny POL Staked WBERA (w USD)

Jaka będzie wartość POL Staked WBERA (SWBERA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w POL Staked WBERA (SWBERA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla POL Staked WBERA.

Sprawdź teraz prognozę ceny POL Staked WBERA!

SWBERA na lokalne waluty

Tokenomika POL Staked WBERA (SWBERA)

Zrozumienie tokenomiki POL Staked WBERA (SWBERA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SWBERAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące POL Staked WBERA (SWBERA)

Jaka jest dziś wartość POL Staked WBERA (SWBERA)?
Aktualna cena SWBERA w USD wynosi 1.89USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SWBERA do USD?
Aktualna cena SWBERA w USD wynosi $ 1.89. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa POL Staked WBERA?
Kapitalizacja rynkowa dla SWBERA wynosi $ 30.65M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SWBERA w obiegu?
W obiegu SWBERA znajduje się 16.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SWBERA?
SWBERA osiąga ATH w wysokości 6.33 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SWBERA?
SWBERA zaliczył cenę ATL w wysokości 1.77 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SWBERA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SWBERA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SWBERA pójdzie wyżej?
SWBERA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SWBERA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe POL Staked WBERA (SWBERA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,603.85
$103,603.85$103,603.85

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.32
$3,431.32$3,431.32

+0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.31
$162.31$162.31

+1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,603.85
$103,603.85$103,603.85

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.32
$3,431.32$3,431.32

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3600
$2.3600$2.3600

+3.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.31
$162.31$162.31

+1.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1607
$1.1607$1.1607

+6.95%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03440
$0.03440$0.03440

+37.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00375
$0.00375$0.00375

-50.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000013550
$0.000013550$0.000013550

+617.69%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2220
$0.2220$0.2220

+344.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4357
$1.4357$1.4357

+76.98%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%