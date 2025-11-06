Informacje o cenie POL Staked WBERA (SWBERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Minimum 24h $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Maksimum 24h $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Historyczne maksimum $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Najniższa cena $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Zmiana ceny (1H) +3.13% Zmiana ceny (1D) -1.95% Zmiana ceny (7D) -14.94% Zmiana ceny (7D) -14.94%

Aktualna cena POL Staked WBERA (SWBERA) wynosi $1.89. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWBERA wahał się między $ 1.77 a $ 1.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWBERA w historii to $ 6.33, a najniższy to $ 1.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWBERA zmieniły się o +3.13% w ciągu ostatniej godziny, o -1.95% w ciągu 24 godzin i o -14.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POL Staked WBERA (SWBERA)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M Podaż w obiegu 16.24M 16.24M 16.24M Całkowita podaż 16,238,130.59456689 16,238,130.59456689 16,238,130.59456689

Obecna kapitalizacja rynkowa POL Staked WBERA wynosi $ 30.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWBERA w obiegu wynosi 16.24M, przy całkowitej podaży 16238130.59456689. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.65M.