Informacje o cenie PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00196442 $ 0.00196442 $ 0.00196442 Minimum 24h $ 0.00251331 $ 0.00251331 $ 0.00251331 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00196442$ 0.00196442 $ 0.00196442 Maksimum 24h $ 0.00251331$ 0.00251331 $ 0.00251331 Historyczne maksimum $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Najniższa cena $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Zmiana ceny (1H) +2.63% Zmiana ceny (1D) +17.98% Zmiana ceny (7D) -6.51% Zmiana ceny (7D) -6.51%

Aktualna cena PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) wynosi $0.00241036. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CTDA wahał się między $ 0.00196442 a $ 0.00251331, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CTDA w historii to $ 0.01343034, a najniższy to $ 0.00120611.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CTDA zmieniły się o +2.63% w ciągu ostatniej godziny, o +17.98% w ciągu 24 godzin i o -6.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Kapitalizacja rynkowa $ 389.53K$ 389.53K $ 389.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Podaż w obiegu 161.53M 161.53M 161.53M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PokPok Agent Brain by Virtuals wynosi $ 389.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CTDA w obiegu wynosi 161.53M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.41M.