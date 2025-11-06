GiełdaDEX+
Aktualna cena PokPok Agent Brain by Virtuals to 0.00241036 USD. Śledź aktualizacje cen CTDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CTDA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CTDA

Informacje o cenie CTDA

Czym jest CTDA

Oficjalna strona internetowa CTDA

Tokenomika CTDA

Prognoza cen CTDA

Cena PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Aktualna cena 1 CTDA do USD:

$0.00240891
+18.00%1D
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:42 (UTC+8)

Informacje o cenie PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00196442
Minimum 24h
$ 0.00251331
Maksimum 24h

$ 0.00196442
$ 0.00251331
$ 0.01343034
$ 0.00120611
+2.63%

+17.98%

-6.51%

-6.51%

Aktualna cena PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) wynosi $0.00241036. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CTDA wahał się między $ 0.00196442 a $ 0.00251331, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CTDA w historii to $ 0.01343034, a najniższy to $ 0.00120611.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CTDA zmieniły się o +2.63% w ciągu ostatniej godziny, o +17.98% w ciągu 24 godzin i o -6.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 389.53K
--
$ 2.41M
161.53M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa PokPok Agent Brain by Virtuals wynosi $ 389.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CTDA w obiegu wynosi 161.53M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.41M.

Historia ceny PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PokPok Agent Brain by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0003673.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PokPok Agent Brain by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0008902341.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PokPok Agent Brain by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0013917621.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PokPok Agent Brain by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0003673+17.98%
30 Dni$ -0.0008902341-36.93%
60 dni$ -0.0013917621-57.74%
90 dni$ 0--

Co to jest PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PokPok Agent Brain by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PokPok Agent Brain by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny PokPok Agent Brain by Virtuals!

CTDA na lokalne waluty

Tokenomika PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Zrozumienie tokenomiki PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CTDAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Jaka jest dziś wartość PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?
Aktualna cena CTDA w USD wynosi 0.00241036USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CTDA do USD?
Aktualna cena CTDA w USD wynosi $ 0.00241036. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PokPok Agent Brain by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla CTDA wynosi $ 389.53K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CTDA w obiegu?
W obiegu CTDA znajduje się 161.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CTDA?
CTDA osiąga ATH w wysokości 0.01343034 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CTDA?
CTDA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00120611 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CTDA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CTDA wynosi -- USD.
Czy w tym roku CTDA pójdzie wyżej?
CTDA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CTDA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

