Poznaj tokenomikę Poison Finance (POI$ON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POI$ON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Poison Finance (POI$ON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena POI$ON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Poison Finance (POI$ON) / Tokenomika / Tokenomika Poison Finance (POI$ON) Odkryj kluczowe informacje o Poison Finance (POI$ON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Poison Finance (POI$ON) Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain. Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://poison.finance Kup POI$ON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Poison Finance (POI$ON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Poison Finance (POI$ON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.35K $ 24.35K $ 24.35K Całkowita podaż: $ 11.63M $ 11.63M $ 11.63M Podaż w obiegu: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.30K $ 32.30K $ 32.30K Historyczne maksimum: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Historyczne minimum: $ 0.00182378 $ 0.00182378 $ 0.00182378 Aktualna cena: $ 0.00277625 $ 0.00277625 $ 0.00277625 Dowiedz się więcej o cenie Poison Finance (POI$ON) Tokenomika Poison Finance (POI$ON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Poison Finance (POI$ON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POI$ON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POI$ON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOI$ON tokenomikę, poznaj cenę tokena POI$ONna żywo! Prognoza ceny POI$ON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POI$ON? Nasza strona z prognozami cen POI$ON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POI$ON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.