Informacje o Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Oficjalna strona internetowa: https://explore.pogdigital.com/ Biała księga: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Kup POGS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pog Coin (POGS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pog Coin (POGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.23M Całkowita podaż: $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 2.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.23M Historyczne maksimum: $ 0.04968455 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00061624 Dowiedz się więcej o cenie Pog Coin (POGS) Tokenomika Pog Coin (POGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pog Coin (POGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POGS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOGS tokenomikę, poznaj cenę tokena POGSna żywo! Prognoza ceny POGS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POGS? Nasza strona z prognozami cen POGS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POGS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.