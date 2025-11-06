GiełdaDEX+
Aktualna cena PLYR L1 to 0.00329405 USD. Śledź aktualizacje cen PLYR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLYR łatwo w MEXC już teraz.

Cena PLYR L1 (PLYR)

Aktualna cena 1 PLYR do USD: $0.00329405

$0.00329405
$0.00329405
-1.70%1D
PLYR L1 (PLYR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie PLYR L1 (PLYR) (USD)

$ 0.00323707
$ 0.00323707$ 0.00323707
$ 0.0034131
$ 0.0034131$ 0.0034131
Aktualna cena PLYR L1 (PLYR) wynosi $0.00329405. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLYR wahał się między $ 0.00323707 a $ 0.0034131, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLYR w historii to $ 0.02441299, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLYR zmieniły się o +0.25% w ciągu ostatniej godziny, o -1.74% w ciągu 24 godzin i o -4.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PLYR L1 (PLYR)

Obecna kapitalizacja rynkowa PLYR L1 wynosi $ 402.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLYR w obiegu wynosi 122.21M, przy całkowitej podaży 749980923.3778356. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.47M.

Historia ceny PLYR L1 (PLYR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PLYR L1 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PLYR L1 do USD wyniosła $ -0.0009981916.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PLYR L1 do USD wyniosła $ +0.0028209769.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PLYR L1 do USD wyniosła $ -0.002176491886501244.

Co to jest PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny PLYR L1 (w USD)

Jaka będzie wartość PLYR L1 (PLYR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PLYR L1 (PLYR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PLYR L1.

Sprawdź teraz prognozę ceny PLYR L1!

PLYR na lokalne waluty

Tokenomika PLYR L1 (PLYR)

Zrozumienie tokenomiki PLYR L1 (PLYR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLYRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PLYR L1 (PLYR)

Jaka jest dziś wartość PLYR L1 (PLYR)?
Aktualna cena PLYR w USD wynosi 0.00329405USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLYR do USD?
Aktualna cena PLYR w USD wynosi $ 0.00329405. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PLYR L1?
Kapitalizacja rynkowa dla PLYR wynosi $ 402.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLYR w obiegu?
W obiegu PLYR znajduje się 122.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLYR?
PLYR osiąga ATH w wysokości 0.02441299 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLYR?
PLYR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLYR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLYR wynosi -- USD.
Czy w tym roku PLYR pójdzie wyżej?
PLYR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLYR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe PLYR L1 (PLYR)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

