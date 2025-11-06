Informacje o cenie PLYR L1 (PLYR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00323707 $ 0.00323707 $ 0.00323707 Minimum 24h $ 0.0034131 $ 0.0034131 $ 0.0034131 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00323707$ 0.00323707 $ 0.00323707 Maksimum 24h $ 0.0034131$ 0.0034131 $ 0.0034131 Historyczne maksimum $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.25% Zmiana ceny (1D) -1.74% Zmiana ceny (7D) -4.47% Zmiana ceny (7D) -4.47%

Aktualna cena PLYR L1 (PLYR) wynosi $0.00329405. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLYR wahał się między $ 0.00323707 a $ 0.0034131, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLYR w historii to $ 0.02441299, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLYR zmieniły się o +0.25% w ciągu ostatniej godziny, o -1.74% w ciągu 24 godzin i o -4.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PLYR L1 (PLYR)

Kapitalizacja rynkowa $ 402.57K$ 402.57K $ 402.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Podaż w obiegu 122.21M 122.21M 122.21M Całkowita podaż 749,980,923.3778356 749,980,923.3778356 749,980,923.3778356

Obecna kapitalizacja rynkowa PLYR L1 wynosi $ 402.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLYR w obiegu wynosi 122.21M, przy całkowitej podaży 749980923.3778356. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.47M.