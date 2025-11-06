GiełdaDEX+
Aktualna cena PLURcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PLUR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLUR łatwo w MEXC już teraz.

Cena PLURcoin (PLUR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PLUR do USD:

$0.00017206
0.00%1D
mexc
USD
PLURcoin (PLUR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:54 (UTC+8)

Informacje o cenie PLURcoin (PLUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
0.00%

0.00%

Aktualna cena PLURcoin (PLUR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLUR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLUR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLUR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PLURcoin (PLUR)

$ 188.75K
--
$ 9.65M
1.10B
56,097,013,924.83797
Obecna kapitalizacja rynkowa PLURcoin wynosi $ 188.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLUR w obiegu wynosi 1.10B, przy całkowitej podaży 56097013924.83797. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.65M.

Historia ceny PLURcoin (PLUR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PLURcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PLURcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PLURcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PLURcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-23.38%
60 dni$ 0-22.74%
90 dni$ 0--

Co to jest PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

Zasoby dla PLURcoin (PLUR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PLURcoin (w USD)

Jaka będzie wartość PLURcoin (PLUR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PLURcoin (PLUR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PLURcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny PLURcoin!

PLUR na lokalne waluty

Tokenomika PLURcoin (PLUR)

Zrozumienie tokenomiki PLURcoin (PLUR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLURjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PLURcoin (PLUR)

Jaka jest dziś wartość PLURcoin (PLUR)?
Aktualna cena PLUR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLUR do USD?
Aktualna cena PLUR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PLURcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla PLUR wynosi $ 188.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLUR w obiegu?
W obiegu PLUR znajduje się 1.10B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLUR?
PLUR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLUR?
PLUR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLUR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLUR wynosi -- USD.
Czy w tym roku PLUR pójdzie wyżej?
PLUR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLUR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PLURcoin (PLUR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

