Informacje o cenie Plume Staked ETH (PETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,219.34 $ 3,219.34 $ 3,219.34 Minimum 24h $ 3,400.41 $ 3,400.41 $ 3,400.41 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,219.34$ 3,219.34 $ 3,219.34 Maksimum 24h $ 3,400.41$ 3,400.41 $ 3,400.41 Historyczne maksimum $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Najniższa cena $ 3,072.06$ 3,072.06 $ 3,072.06 Zmiana ceny (1H) +0.09% Zmiana ceny (1D) +2.05% Zmiana ceny (7D) -14.91% Zmiana ceny (7D) -14.91%

Aktualna cena Plume Staked ETH (PETH) wynosi $3,324.25. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PETH wahał się między $ 3,219.34 a $ 3,400.41, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PETH w historii to $ 4,947.99, a najniższy to $ 3,072.06.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PETH zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -14.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plume Staked ETH (PETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 153.95K$ 153.95K $ 153.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 153.95K$ 153.95K $ 153.95K Podaż w obiegu 46.31 46.31 46.31 Całkowita podaż 46.30988043064992 46.30988043064992 46.30988043064992

Obecna kapitalizacja rynkowa Plume Staked ETH wynosi $ 153.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PETH w obiegu wynosi 46.31, przy całkowitej podaży 46.30988043064992. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 153.95K.